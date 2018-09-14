Под Слуцком на супружескую пару напали осы. Женщина умерла

Трагедией обернулась поездка на дачу для супружеской пары из Слуцка.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото pixabay.com

Утром 12 сентября муж начал разгребать кучу соломы, находившуюся на дачном участке. Из кучи вылетел рой ос. Они напали на мужчину: три раза ужалили в лицо и один — в руку.

Мужчина рассказал супруге о случившемся. Самочувствие у него было нормальное и он продолжил заниматься делами по хозяйству. Через десять минут увидел, как за женой, которая бежит с огорода, летит рой ос. Она отмахивалась косынкой, кричала, звала на помощь. Мужчина схватил дихлофос и побежал к ней. Ос удалось разогнать, но они успели ужалить женщину четыре раза — в область груди и живот.

Женщине стало плохо, она пошла на кухню и присела. Через пять минут мужчина вернулся в дом и увидел, что его жена лежит на полу. Супруг вызвал скорую. Медики измерили женщине давление, сделали укол, однако позже она умерла. Погибшей было 63 года.

По предварительной версии, женщина скончалась от анафилактического шока. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы.