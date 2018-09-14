В субботу в Беларуси похолодает, будет дождливо

В субботу погода в Беларуси испортится. Ощутимо похолодает, будет дождливо.

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Это связано с тем, что погоду в стране будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Центральной Европы.

15 сентября в основном будет облачно. Утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью в отдельных районах Брестской области, днем местами по стране пройдут сильные дожди. Также в дневные часы в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +6°С по северу до +16°С по югу страны. Во второй половине дня температура повысится до +13..+19°С, по юго-востоку до +20..+26°С.

В Минске в субботу будет преобладание облачной погоды. Ночью без осадков, утром и днем временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер переменный, 3-8 м/с, сообщает Белгидромет.