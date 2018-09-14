Видеофакт. Российские силовики провоцируют украинских пограничников

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Россияне совершили несколько опасных маневров в Азовском море.

Об этом рассказал спецпредставитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, опубликовав соответствующее видео.

«Произошла очередная грязная провокация российских пограничников на Азове. На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПС Украины. Мониторинговая группа "МайдВС" и другие идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта "12150" типа "Мангуст"», — написал Бабин.


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С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив, передает NV.ua. Агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

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Тэги: Украина-Россия Азовское море ГПС Украины ВМС Персона: Борис Бабин

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