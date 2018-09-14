Крупнейший белорусский теннисный центр откроют в Серебрянке

Теннисный центр строят рядом с ФОК «Серебрянка» на месте стадиона. Принадлежать объект будет коммунальной компании «Аква-Минск», которая владеет также аквапарком «Лебяжий», спортивным комплексом «Мандарин» и ФОК «Теннисные корты».

Представители компании «Аква-Минск» не пожелали раскрыть стоимость строительства объекта, а также назвать генерального подрядчика. При этом у компании амбициозные планы на теннисный центр, сообщила руководитель пресс-службы аквапарка «Лебяжий» Надежда Макареня, передает Realt.by .

Эту стройку в Серебрянке можно назвать самой масштабной в городе среди спортивных объектов на текущий момент.

Теннисный центр станет крупнейшим в Беларуси. Там откроют 13 кортов для игры в теннис и бадминтон. Одновременно в обоих залах центра поиграть в теннис смогут 24 человека. Рядом разместят обновленное поле для мини-футбола с искусственным покрытием и площадку для разминки.

На базе центра готовятся открыть тренажерный зал площадью 110 квадратных метров, фитнес-залы. Здесь же должен разместиться восстановительный комплекс, в состав которого войдут плавательный бассейн, финская и средиземноморская сауна, а также массажный кабинет.

Первыми примут посетителей теннисные корты, открытие которых запланировано уже на осень 2018 года. Позже, уже в первой декаде 2019-го, откроется 18-ми метровый бассейн, оборудованный поднимающимся дном для обучения плаванию малышей. Планируется, что последняя очередь строительства всего комплекса завершится в первом полугодии 2019-го года.