Расследователи подтвердили причастность Петрова и Боширова к спецслужбам

Команда независимых расследователей The Bellingcat совместно с российским изданием The Insider нашли подтверждения, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей россияне Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб.

В первой части расследования указано, что их связь со спецслужбами подтверждается документами Федеральной миграционной службы РФ, а также прямыми и косвенными свидетельствами, сообщает The Insider .

Источник: theins.ru

В частности, по данным расследователей, в базе ФМС отсутствуют данные об Александре Петрове за период от рождения в 1979 году до 2009 года, когда он получил новый паспорт. При этом в досье указано, что паспорт был выдан взамен «испорченного», номера которого никогда не существовало в природе.

«В обычных досье ФМС на «простых смертных» имеются заметки о получении других национальных и загранпаспортов, факты регистраций по разным адресам. В досье Петрова ничего этого нет», — отмечается в материале.

Кроме того, о том, что Петров и Боширов не являются «простыми смертными» указывает тот факт, что их российские паспорта выданы УФМС 770001 по городу Москве, где документы «получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов».

Загранпаспорта, по которым они летали в Британию, не значатся в базе ФМС. Также вызывает вопросы тот факт, что документы отличаются лишь одной цифрой, а билеты в «запланированную поездку» были приобретены за день до вылета.