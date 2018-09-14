Фотофакт. Студентов Могилевского госуниверситета приглашают на конференцию в ДНР

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На факультете иностранных языков Могилевского государственного университета имени Кулешова кто-то повесил приглашение на «Форум молодых ученых: мир без границ», который пройдет 10 ноября в т.н. Донецкой Республиканской Малой Академии Наук.

«Международная научная конференция» приурочена к 75-летию «освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков», указано в объявлении. Там написано, что на нее приглашаются учащиеся из «ДНР, ЛНР, ПМР, РФ и стран ближнего зарубежья».

Фото предоставлено Юрием Лукашевичем

Заместитель главы Партии БНФ Юрий Лукашевич рассказал Naviny.by, что готовит с коллегами обращение в Министерство образования с просьбой разъяснить, «с какого момента Беларусь признала ДНР и ЛНР и, если не признала, то почему среди белорусских студентов распространяется информация про конференцию в непризнанной республике».

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Тэги: Беларусь-Россия ДНР научная конференция белорусские студенты МГУ МГУ имени Кулешова Могилевский госуниверситет Персона: Юрий Лукашевич Город: Могилев

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