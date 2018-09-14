Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

Пять поражений потерпело минское «Динамо» в шести стартовых матчах Континентальной хоккейной лиги.

Команда Горди Дуайера проиграла на своей площадке клубу «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), передает БелаПАН .

Шайбы забросили: Тему Пулккинен (34.03) — у динамовцев, Станислав Бочаров (9.20), Шон Коллинз (54.26), Эрик О`Делл (59.54) — у соперника.

Состав хозяев: Энрот; Верчох — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын — А.Костицын; Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Артемов.

В Западной конференции «Динамо» с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (1 победа и 5 поражений в основное время; разница шайб 8-15).