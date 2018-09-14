Минское «Динамо» проиграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

/ Спорт
Просмотров: 300 Комментариев: 0

Пять поражений потерпело минское «Динамо» в шести стартовых матчах Континентальной хоккейной лиги.

Команда Горди Дуайера проиграла на своей площадке клубу «Сочи» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), передает БелаПАН.

Шайбы забросили: Тему Пулккинен (34.03) — у динамовцев, Станислав Бочаров (9.20), Шон Коллинз (54.26), Эрик О`Делл (59.54) — у соперника.

  • Состав хозяев: Энрот; Верчох — Готовец, Павлович — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, Буйницкий — С.Костицын — А.Костицын; Лисовец — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Хохлов — Дроздов, Литвинов — Волков — Артемов.

В Западной конференции «Динамо» с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (1 победа и 5 поражений в основное время; разница шайб 8-15).

Расписание ближайших матчей белорусского клуба:

  • 18 сентября — «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо»;
  • 20 сентября — «Северсталь» (Череповец) — «Динамо»;
  • 22 сентября — «Динамо» (Москва) — «Динамо»;
  • 26 сентября — «Динамо» — «Салават Юлаев» (Уфа);
  • 28 сентября — «Динамо» — «Сибирь» (Новосибирск);
  • 30 сентября — «Динамо» — «Авангард» (Омск).



Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск ХК Сочи КХЛ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Минское «Динамо» провело худший матч в сезоне

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте