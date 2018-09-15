В субботу ожидаются сильные дожди и грозы

/ Общество
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В субботу на территории Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Как отмечается, на большей части пройдут дожди, местами – сильные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Утром местами сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Максимально воздух прогреется до +13..+19°C, по юго-востоку +20..+26°C.

В столице вероятность осадков составляет 80-90%. Столбик термометра в течение дня будет колебаться:

  • утром +10..+12°C;
  • днем +14..+16°C;
  • вечером +11..+13°C.

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Тэги: прогноз погоды

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