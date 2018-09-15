В субботу ожидаются сильные дожди и грозы

В субботу на территории Беларуси будет преобладать облачная погода, сообщили в Белгидромете.

Фото pixabay.com

Как отмечается, на большей части пройдут дожди, местами – сильные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Утром местами сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Максимально воздух прогреется до +13..+19°C, по юго-востоку +20..+26°C.

В столице вероятность осадков составляет 80-90%. Столбик термометра в течение дня будет колебаться: