Горди Дуайер: причина неудач «Динамо» — неуверенность игроков в себе

Главной причиной неудач минского «Динамо» в КХЛ является недостаточная уверенность игроков в себе, что сказывается на реализации голевых моментов, заявил главный тренер команды Горди Дуайер на пресс-конференции после матча с «Сочи» 14 сентября (1:3).

Отвечая на вопрос БелаПАН, кроется проблема в квалификации самих хоккеистов либо в недостаточной коммуникации тренерского штаба и команды, канадец отметил: «Ни то, ни другое. Это вопрос уверенности в себе. КХЛ — очень сложная лига».

По словам Дуайера, необходимо улучшать игру в большинстве, поменяв, возможно, некоторых исполнителей, а также работать над вбрасываниями. «Вбрасывание — один из ключевых моментов игры. В первом периоде «Сочи» выиграл большинство из них, и это повлияло на результат», — сказал он.

В последнем матче, отметил Дуайер, команда временами действовала неплохо, но исходом поединка он недоволен.

«Мы продолжаем работать над многими аспектами. Сегодня было много позитивных моментов. В частности, Пулккинен очень помог команде (забросил шайбу. — БелаПАН.). В то же время надо добавлять. Мы нуждаемся в поддержке болельщиков», — заявил тренер.

Корреспондент телеканала «Беларусь 5» Кристина Камыш отметила на пресс-конференции, что тренер впервые в этой домашней серии кричал в раздевалке, и спросила, остался ли крик последним способом воздействия на игроков. Дуайер заявил, что, возможно, был неправильно понят. «Я не кричал после матча, а дал обычную оценку игре. Основная проблема не в этом, не стоит зацикливаться. Нужно работать дальше, и все получится», — сказал он.

Первая домашняя серия минчан принесла лишь два очка — ранее «Динамо» проиграло «Йокериту» — 1:4 и взяло верх над «Спартаком» — 3:1.

В Западной конференции «бело-голубые» с двумя очками занимают последнее 12-е место (1 победа и 5 поражений в основное время; разница шайб 8-15).

На старте команда потерпела четыре поражения подряд, после чего Дуайер заявил: «Самая главная проблема — реализация. Возможно, дело в уверенности, в мастерстве. Нужно улучшать не только командную игру, но и индивидуальную. Каждый должен чувствовать ответственность за результат».

Прошлый сезон белорусская команда под руководством канадца начала с шести поражений (четыре — в основное время, одно — в овертайме, одно — по буллитам, разница шайб 5-16). В плей-офф она по итогам регулярного чемпионата не попала.

Далее минчанам предстоит трехматчевая выездная серия:

18.09. — «Локомотив»;

20.09. — «Северсталь»;

22.09. — «Динамо-Москва».

Завершат «зубры» сентябрьский отрезок регулярного чемпионата домашней серией: