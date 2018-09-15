В Гомеле рабочий на заводе сильно покалечился

/ Происшествия
Просмотров: 809 Комментариев: 0

Тяжелую травму на производстве получил рабочий Гомельского радиозавода.

Как отмечается, происшествие произошло утром 13 сентября. О том, что случилось, можно только предполагать – точной информации нет. Скорее всего, рабочий распиливал металлический уголок и его рука попала в пильный станок.

В результате ЧП мужчина потерял фаланги трех пальцев на левой руке.

Сообщается, что госпитализация ему не понадобилась – после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: производственный травматизм Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Инцидент в Солигорске. Начальство уговорило рабочего оформить бытовую травму?

Инцидент в Солигорске. Начальство уговорило рабочего оформить бытовую травму?

Двое рабочих погибли от взрыва на ТЭЦ в Новополоцке

Двое рабочих погибли от взрыва на ТЭЦ в Новополоцке

Производственный травматизм: о чем молчит статистика?

Производственный травматизм: о чем молчит статистика?

Надежду на авось техника безопасности не предусматривает

Надежду на авось техника безопасности не предусматривает

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте