В Гомеле рабочий на заводе сильно покалечился

Тяжелую травму на производстве получил рабочий Гомельского радиозавода.

Как отмечается, происшествие произошло утром 13 сентября. О том, что случилось, можно только предполагать – точной информации нет. Скорее всего, рабочий распиливал металлический уголок и его рука попала в пильный станок.

В результате ЧП мужчина потерял фаланги трех пальцев на левой руке.

Сообщается, что госпитализация ему не понадобилась – после оказания медицинской помощи его отпустили домой.