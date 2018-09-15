Марадона рассказал, как смотреть футбол под наркотиками

Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона на пресс-конференции в качестве технического директора мексиканского «Дорадос» рассказал, какой футбольный матч на прошедшем ЧМ по футболу хорошо было бы смотреть под наркотиками.

Qué opinan del apunte de Maradona sobre el partido de Rusia 2018 entre México y Alemania 1-0.. pic.twitter.com/bTfEj6RxBE — Xavi Sol (@XaviSol_) 11 сентября 2018 г.

Как сообщается, Марадона заявил, что «матч, в котором Мексика победила Германию на ЧМ-2018, — лучшая игра, чтобы смотреть ее расслабленно, под косячок, спокойненько. Это футбол».

Сам Марадона не раз утверждал, что давно покончил с наркотиками. Впрочем, иногда он попадает в ситуации, когда этому утверждению тяжело поверить.