Марадона рассказал, как смотреть футбол под наркотиками
Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона на пресс-конференции в качестве технического директора мексиканского «Дорадос» рассказал, какой футбольный матч на прошедшем ЧМ по футболу хорошо было бы смотреть под наркотиками.
Как сообщается, Марадона заявил, что «матч, в котором Мексика победила Германию на ЧМ-2018, — лучшая игра, чтобы смотреть ее расслабленно, под косячок, спокойненько. Это футбол».
Сам Марадона не раз утверждал, что давно покончил с наркотиками. Впрочем, иногда он попадает в ситуации, когда этому утверждению тяжело поверить.
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