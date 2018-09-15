Марадона рассказал, как смотреть футбол под наркотиками

/ Спорт
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Председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона на пресс-конференции в качестве технического директора мексиканского «Дорадос» рассказал, какой футбольный матч на прошедшем ЧМ по футболу хорошо было бы смотреть под наркотиками.

Как сообщается, Марадона заявил, что «матч, в котором Мексика победила Германию на ЧМ-2018, — лучшая игра, чтобы смотреть ее расслабленно, под косячок, спокойненько. Это футбол».

Сам Марадона не раз утверждал, что давно покончил с наркотиками. Впрочем, иногда он попадает в ситуации, когда этому утверждению тяжело поверить.

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Тэги: наркотики Персона: Диего Марадона

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