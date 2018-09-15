Под Могилевом автомобиль наехал на мотоцикл — погибли два человека

Два человека погибли в ДТП, случившимся примерно в 22:40 14 сентября на трассе Минск — Могилев вблизи деревни Княжицы Могилевского района.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Сеат Ибица» совершил наезд на стоявший на крайней правой полосе проезжей части мотоцикл «Днепр» с находившимися на нем 26-летним и 16-летним жителями деревни Никитиничи Могилевского района.

После столкновения подростка отбросило на крайнюю левую полосу, где на него наехал автомобиль «Рено Меган» под управлением 42-летнего минчанина.

Подросток скончался на месте, второй пострадавший умер в реанимационном отделении больницы скорой помощи.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Фото УСК по Могилевской области