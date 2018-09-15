Павел Северинец: борьба за Куропаты продолжается

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Борьба за Куропаты продолжается, заявил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который 15 сентября вышел на свободу после отбытия десятисуточного ареста в изоляторе временного содержания Минского района.

После освобождения Северинец уже успел посетить Куропаты.

«В понедельник у нас пройдет совещание, что делать дальше по защите Куропат, в среду буду участвовать в вахте, которую проводит БХД возле ресторана «Поедем поедим». Так что борьба за Куропаты продолжается», — сказал он.

Политик сообщил, что первую половину ареста просидел с активистом Максимом Винярским, вторую — с белорусскоязычным азербайджанцем. По его словам, в отбытии наказания в изоляторе Минского района есть свои плюсы и минусы.

«Но ЦИП на Окрестина в Минске — это, наверное, самое худшее место в Беларуси, где я был», — отметил Северинец.

Он сообщил, что отношение милиции к нему было нормальным. «Ясно, что меня задержали на незаконных основаниях, а у того, кто это делал, был приказ. В самих же Боровлянах, куда меня доставили после задержания 5 сентября, милиция не позволяла себе ничего незаконного. И в изоляторе Минского района такого беззакония, как в ЦИП на Окрестина, тоже нет», — сказал он.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Поедем поедим Персона: Павел Северинец Максим Винярский

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