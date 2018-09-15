Гродненский силач протянул 12-тонный троллейбус на десять метров

/ Общество
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Силач из Гродно Александр Кодис установил новый рекорд.

15 сентября, когда Гродно отмечал 890-летие, Александр сдвинул с места и протащил не менее чем на десять метров 12-тонный троллейбус.

«Было тяжело тянуть. Даже где-то запаниковал, потому что троллейбус было тяжело сдвинуть с места. Слава богу, всё получилось», — цитирует силача Hrodna.Life.

Александр — неоднократный чемпион и призер Беларуси, Европы и мира по пауэрлифтингу — отметил, что ранее такие веса ему двигать не приходилось.

За установлением рекорда на площади Тизенгауза наблюдали сотни горожан.

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Тэги: силач рекорд Персона: Александр Кодис Город: Гродно

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