Беларусь заняла 53-е место среди стран с самым высоким уровнем человеческого развития

/ Общество
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Беларусь в 2018 году вошла в группу стран с самым высоким уровнем человеческого развития, говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН), презентация которого прошла в штаб-квартире организации 14 сентября.

Всего в рейтинге 189 стран. В группе стран с очень высоким уровнем человеческого развития — 59 государств. Беларусь занимает 53-е место. Из ее ближайших соседей в этом списке также Польша — 33-е место, Литва — 35-е, Латвия — 41-е, Россия — 49-е.

В следующую группу (высокий уровень человеческого развития) попали многие постсоветские страны: Грузия — 70-е место, Азербайджан — 80-е, Армения — 83-е, Украина — 88-е, Узбекистан — 105-е,Туркменистан — 108-е.

Молдова и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития — 112-е и 127-е места соответственно.

Возглавляет рейтинг Норвегия, за ней следуют Швейцария и Австралия, отмечает БелаПАН.

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Тэги: индекс человеческого развития

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