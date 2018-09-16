В октябре начнется монтаж оборудования для обеспечения интернетом тоннелей минского метро

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Проект телеком-оператора velcom по покрытию мобильным интернетом тоннелей метрополитена в ближайшее время будет масштабирован на все перегоны минского метро, работы должны начаться уже в октябре 2018 года.

В перегонах предстоит проложить излучающий кабель (фидер), который будет подключен к базовым станциям, что позволит обеспечить пассажиров метро связью по всем доступным в Беларуси технологиям.

В настоящий момент проект по обеспечению связи в метро находится на этапе проектирования: определены ключевые подрядчики, завершены тендеры на поставки необходимого оборудования, производятся работы по закупке ключевого элемента технического решения — щелевого кабеля. С октября планируется приступить к монтажу оборудования.

С учетом сложности и высоких затрат проект будет реализован совместно с другим белорусским оператором, сообщили в компании «Велком».

На данный момент участок «Малиновка» — «Петровщина» остается первым и единственным, где пользоваться мобильной связью и интернетом можно не только на платформах, но и в тоннелях метро.

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Тэги: минское метро мобильный интернет Город: Минск

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