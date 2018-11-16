Главный тренер белорусской сборной: у Люксембурга были полумоменты, но не более

Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал выездную победу над Люксембургом (2:0) в ключевом матче группы 2 лиги D Лиги наций. По словам тренера, белорусы завоевали три очка заслуженно, поскольку хозяева не смогли создать по-настоящему опасных моментов за весь матч.

Фото пресс-службы АБФФ

«Хочу поздравить ребят с этой победой, всех наших болельщиков, кто верил в нас, поддерживал. Первый тайм в нашем исполнении был очень хороший: забили гол, были еще моменты, где могли увеличить счет. Во втором тайме соперник встрепенулся, освежил фланги и поджимал. Но не скажу, что что-то серьезное было создано: полумоменты и подходы были, но не более того. Забили второй мяч, практически предрешили исход матча и довели его до победного конца», — цитирует Криушенко пресс-служба Белорусской федерации футбола.

За суверенную историю сборной это был второй раз, когда белорусы обыграли Люксембург на выезде в официальном матче.

Напомним, что в этой встрече, по сути, определялся победитель группы. После выигрыша белорусы с 11 очками возглавили квартет, у Люксембурга — 9, у Молдовы — 8, у Сан-Марино — 0.

В заключительном туре 18 ноября Беларусь сыграет в гостях с явным аутсайдером Сан-Марино.

Победитель группы продолжит борьбу за путевку на чемпионат Европы 2020 года.