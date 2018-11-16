Беларусь заняла четвертое место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в январе-октябре 2018 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе-августе и январе-сентябре — также четвертое).

По итогам 10 месяцев цены в стране увеличились на 4,2% (без округления — на 4,24%). На первых местах Узбекистан (9,5%), Украина (7,4%) и Таджикистан (4,5%).

Ниже, чем в Беларуси, инфляция была в Эстонии (4,1%), Казахстане (3,7%), Латвии (3,1%), России (2,9%), Литве (2,7%), Грузии (0,4%) и Азербайджане (0,2%).

В Молдове цены не изменились, в Армении — снизились на 0,7%, в Кыргызстане — на 0,9%. В Туркменистане опубликованы данные только за первое полугодие (рост цен на 8,9%). Показатели по Азербайджану, Грузии, Таджикистану и Эстонии вычислены БелаПАН на основании месячных данных.

В октябре в Беларуси цены повысились на 0,5% (без округления — на 0,51%). Такой же показатель зафиксирован в Эстонии. Это шестое место после Украины (1,7%), Узбекистана (1,3%), Латвии, Таджикистана (по 0,7%) и Литвы (0,6%). Далее: Казахстан, Молдова, Россия (по 0,4%), Грузия, Кыргызстан (по 0,3%), Азербайджан (0,2%) и Армения (0,1%).

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены выросли в октябре на 0,9%, с начала года — на 6%.