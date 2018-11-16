В Борисове молодой мужчина уехал на рыбалку и пропал

В Минской области ведется поиск 31-летнего борисовчанина Дмитрия Мельникова, который уехал на рыбалку и пропал.

Как сообщили в Поисково-спасательном отряде «Ангел», мужчина, проживающий в Борисове на улице Полка Нормандия-Неман, еще 11 ноября отправился на рыбалку на озеро Селява (Крупский район) и примерно в два часа дня перестал выходить на связь.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.