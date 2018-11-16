Лукашенко похвалил ученых и поставил им задачи

Александр Лукашенко считает, что профессионализма и глубоких знаний белорусских ученых достаточно для решения «важнейших для укрепления независимости страны задач». Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, говорится в поздравлении по случаю 90-летия Национальной академии наук.

Фото из архива пресс-службы президента

Лукашенко отметил, что НАН является «стратегически важным объектом» и играет «ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности».

Глава государства подчеркнул, что ученые несут ответственность за «научное сопровождение важных госпрограмм, использование космического пространства», а также за разработку «современных био- и нанотехнологий, создание интеллектуальной экономики».

Кроме этого, они должны популяризировать историко-культурное наследия народа и участвовать в глобальных международных проектах.