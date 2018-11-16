В Беларуси рассказали, как будут меняться цены на спиртное

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило единый уровень торговых надбавок для производителей алкогольной продукции.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, подписано соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 октября 2018 года № 80, которое внесло изменения в постановление от 2 октября 2017 года № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов».

Документ предусматривает «применение единого уровня торговых надбавок на все виды продукции всех производителей независимо от форм собственности в разрезе наименований классификационных группировок алкогольных напитков».

Согласно постановлению в рамках одного субъекта торговли и (или) торгового объекта применяется единый уровень торговой надбавки на все виды таких товаров.

Размер надбавки будет определяться субъектом торговли самостоятельно.

«Данные меры призваны обеспечить равные конкурентные условия для всех производителей алкогольных напитков и исключить возможную дискриминацию производителей при реализации субъектами торговли алкогольной продукции за счет установления различных торговых надбавок», — отметили в МАРТ.

Постановление вступает в силу 17 декабря.