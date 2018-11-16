Меркель жестко ответила на пересмотр условий Brexit

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает недопустимым пересмотр условий выхода Великобритании из европейского союза — компромисс уже ранее был достигнут.

Фото pxhere.com

По словам главы правительства ФРГ, «у нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС».

Меркель считает, что в связи с этим в сегодняшней повестке дня не стоит вопрос о том, что «мы можем о чем-либо еще дальше договариваться», пишет DW.

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Тэги: Brexit ЕС Германия Персона: Ангела Меркель

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