Меркель жестко ответила на пересмотр условий Brexit

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает недопустимым пересмотр условий выхода Великобритании из европейского союза — компромисс уже ранее был достигнут.

Фото pxhere.com

По словам главы правительства ФРГ, «у нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС».

Меркель считает, что в связи с этим в сегодняшней повестке дня не стоит вопрос о том, что «мы можем о чем-либо еще дальше договариваться», пишет DW.