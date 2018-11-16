Семашко рассказал, когда Беларусь и Россия решат вопрос компенсации из-за налогового маневра

/ Экономика
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Власти Беларуси и России собираются определить формулу компенсации Беларуси из-за налогового маневра в РФ к 15 декабря этого года.

Как сообщил новый посол Беларуси в России Владимир Семашко, у сторон есть «глобальное понимание» этого вопроса.

К указанному сроку Минск и Москва «должны найти алгоритм, некую формулу, как мы будем двигаться, как мы будем этот налоговый маневр нейтрализовывать». Об этом дипломат заявил «Беларусь 1».

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Тэги: Беларусь-Россия налоговый маневр Персона: Владимир Семашко

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