Семашко рассказал, когда Беларусь и Россия решат вопрос компенсации из-за налогового маневра

Власти Беларуси и России собираются определить формулу компенсации Беларуси из-за налогового маневра в РФ к 15 декабря этого года.

Как сообщил новый посол Беларуси в России Владимир Семашко, у сторон есть «глобальное понимание» этого вопроса.