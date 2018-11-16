Посол России: вопрос компенсации от налогового маневра нужно решить до конца года

/ Экономика
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Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере необходимо решить в ближайшее время.

Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России Михаил Бабич. «Нужно постараться сделать это до конца 2018 года», — уточнил дипломат, сообщает БелаПАН.

Фото kremlin.ru

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает, что в 2019-2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30% до 0%.

Одновременно с этим повысится налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси.

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Тэги: налоговый маневр Персона: Михаил Бабич

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