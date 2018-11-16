Белорус в составе банды совершал вооруженные разбои в Украине

Уроженцу Бреста Ивану Марчуку грозит до 15 лет лишения свободы.

/ Общество
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Служба безопасности Украины задержала группу людей, которых подозревают в торговле оружием и разбойных нападениях на коммерческие структуры. Среди них есть белорус.

«Группа злоумышленников получала "задания" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области», — говорится в официальном сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, в 2018 году фигуранты из гранатометов стреляли по объектам коммерческой недвижимости, в частности, общества «Киевгорстрой», поджигали элитные автомобили бизнесменов. При обысках у задержанных нашли схемы объектов, деньги и оружие.

Лидером банды считают россиянина. Есть сведения, что он продал десять гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Мужчину задержали при получении денег за товар. При обыске у него нашли деньги, килограмм марихуаны и удостоверение сотрудника Нацполиции на чужое имя.

Задержаны восемь человек, среди них — уроженец Бреста Иван Марчук, который ранее служил в Иностранном легионе, уточняет Svaboda.org. Ему инкриминируют в том числе участие в нападении с гранатометом на здание, где располагается редакция интернет-издания «Українська правда». Белорусу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тэги: Беларусь-Украина СБУ банда Киевгорстрой бандитизм Персона: Иван Марчук Город: Киев

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