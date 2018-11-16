Белорус в составе банды совершал вооруженные разбои в Украине

Служба безопасности Украины задержала группу людей, которых подозревают в торговле оружием и разбойных нападениях на коммерческие структуры. Среди них есть белорус.

«Группа злоумышленников получала "задания" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области», — говорится в официальном сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, в 2018 году фигуранты из гранатометов стреляли по объектам коммерческой недвижимости, в частности, общества «Киевгорстрой», поджигали элитные автомобили бизнесменов. При обысках у задержанных нашли схемы объектов, деньги и оружие.

Лидером банды считают россиянина. Есть сведения, что он продал десять гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Мужчину задержали при получении денег за товар. При обыске у него нашли деньги, килограмм марихуаны и удостоверение сотрудника Нацполиции на чужое имя.