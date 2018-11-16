В милицейском хозяйстве «Хутор-Агро» отметили «Дожинки»

/ Общество
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Сельскохозяйственное предприятие «Хутор-Агро» Светлогорского района, находящееся в ведении уголовно-исполнительной системы МВД, отметило «Дожинки» — праздник урожая.

На торжества в Светлогорский центр культуры приехал и министр внутренних дел Игорь Шуневич.

РСУП «Хутор-Агро» было передано в систему МВД в начале этого года. Производимая предприятием продукция идет на обеспечение продуктами питания тюрем и колоний. В хозяйство по программе ресоциализации были трудоустроены более 60 человек из ЛТП и 8 осужденных.

«Задача была непростая: и с организационной точки зрения, и с практической. Но мы вместе преодолели все проблемы. Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого «милицейского» подразделения», — сказал на торжествах Игорь Шуневич

Глава МВД подарил хозяйству трактор. А передовики получили дипломы и подарки, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

 

 

Фото mvd.gov.by

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Тэги: Хутор-Агро Дожинки Персона: Игорь Шуневич Город: Светлогорск

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