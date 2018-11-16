Угрожавшего односельчанам ружьем жителя Каменецкого района нашли спустя неделю

Сотрудники управления уголовного розыска УВД и Каменецкого РОВД задержали 42-летнего жителя деревни Ставы в лесном массиве. Милиция искала его восемь дней.

Мужчина пришел 8 ноября в дом односельчанки с охотничьим ружьем и, угрожая им, два раза выстрелил в стену. Затем он зашел в дом другого односельчанина, приставил ему к голове ружье, угрожая убийством. После чего скрылся, сообщает БелаПАН .

Хулигана поместили в изолятор временного содержания. В его отношении завели уголовное дело.