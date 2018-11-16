Неизвестный инвестор купил биткоинов на 600 млн долларов при обвале курса

/ Экономика
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Покупка 110 тысяч биткоинов зафиксирована на ведущей криптовалютной бирже Binance.


Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Потратив около 604 млн долларов, инвестор вывел средства с биржи на частный кошелек. В традиционном финансовом мире перечисление миллионов долларов потребует заполнения множества документов и ожидания в течение длительного периода, не говоря уже о комиссиях. В данном случае инвестор заплатил всего семь долларов.

Инструкция по покупке криптовалюты (с помощью обычной белорусской зарплатной карты)

Источник: beincrypto.com

За прошедшие сутки курс биткоина просел на 12 процентов и на данный момент торгуется по 5595 долларов за единицу. Криптоэнтузиасты считают эту цифру близкой к минимальной и ожидают скорого отскока.

Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: курс биткоина биткоин криптовалюта инвестиции

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