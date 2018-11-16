Неизвестный инвестор купил биткоинов на 600 млн долларов при обвале курса

Покупка 110 тысяч биткоинов зафиксирована на ведущей криптовалютной бирже Binance.

Потратив около 604 млн долларов, инвестор вывел средства с биржи на частный кошелек. В традиционном финансовом мире перечисление миллионов долларов потребует заполнения множества документов и ожидания в течение длительного периода, не говоря уже о комиссиях. В данном случае инвестор заплатил всего семь долларов.

Инструкция по покупке криптовалюты (с помощью обычной белорусской зарплатной карты)

Источник: beincrypto.com

За прошедшие сутки курс биткоина просел на 12 процентов и на данный момент торгуется по 5595 долларов за единицу. Криптоэнтузиасты считают эту цифру близкой к минимальной и ожидают скорого отскока.