Экс-зампреда райисполкома в Жабинке приговорили к колонии за махинации на «Дожинках» и вымогательство
Приговор за превышение власти и служебных полномочий вынесли в районном суде.
В 2016 году управлению сельского хозяйства и продовольствия Жабинковского райисполкома поступила премия размером 5,5 тысячи рублей. Чиновник распределил премии среди подчиненных и потребовал от каждого из них вернуть половину суммы,
В том же году при проведении «Дожинок» он получил ценности, стоимость которых была включена в завышенную сумму по оплате питания делегации.
Кроме того, с марта 2014 года по ноябрь 2016 он требовал у фермера 104 мешка свелковичного сахара.
Бывший чиновник проведет пять лет в колонии усиленного режима. У него конфискуют имущество.
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