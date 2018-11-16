Экс-зампреда райисполкома в Жабинке приговорили к колонии за махинации на «Дожинках» и вымогательство

/ Общество
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Приговор за превышение власти и служебных полномочий вынесли в районном суде. 

В 2016 году управлению сельского хозяйства и продовольствия Жабинковского райисполкома поступила премия размером 5,5 тысячи рублей. Чиновник распределил премии среди подчиненных и потребовал от каждого из них вернуть половину суммы, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

В том же году при проведении «Дожинок» он получил ценности, стоимость которых была включена в завышенную сумму по оплате питания делегации.

Кроме того, с марта 2014 года по ноябрь 2016 он требовал у фермера 104 мешка свелковичного сахара.

Бывший чиновник проведет пять лет в колонии усиленного режима. У него конфискуют имущество.

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Тэги: Дожинки коррупция превышение полномочий Город: Жабинка

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