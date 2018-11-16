Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту» в КХЛ

В этот вечер у нас на десерт "сухарь" от Владимира Сохатского, дубль Егора Миловзорова, 1+1 Дэна Секстона и 1+2 Дениса Бодрова!

"Автомобилист" уезжает из Минска с уверенной победой! pic.twitter.com/Fl6coD0qYg

— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 16 ноября 2018 г.