Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту» в КХЛ

/ Спорт
Просмотров: 338 Комментариев: 0

Клуб из Екатеринбурга победил на «Чижовка-Арене» со счетом 4:0.

На 9-й и 17-й минутах забил Миловзоров, на 19-й — Бодров, на 21-й — Секстон.

  • ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов, 20.00); Уиркош — Готовец, А.Костицын (А) — С.Костицын (К) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Хауден — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин (А) — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Знахаренко, Павлович;
  • АВТОМОБИЛИСТ: Сохатский (Гросс); Вишневский — Гуркин, Доус (К) — Да Коста — Секстон; Василевский — Трямкин (А), Белоусов — Паре — Миловзоров; Бодров (А) — Егоршев, Гареев — Торченюк — Голышев; Чесалин — Грачев — Литовченко; Переляев, Рассейкин. 

Динамовцы проиграли второй матч подряд под руководством нового тренера Андрея Сидоренко.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск ХК Автомобилист Чижовка-Арена белорусский хоккей Персона: Андрей Сидоренко

Другие материалы на эту тему:

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте