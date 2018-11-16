Минское «Динамо» всухую проиграло «Автомобилисту» в КХЛ
Клуб из Екатеринбурга победил на «Чижовка-Арене» со счетом 4:0.
На 9-й и 17-й минутах забил Миловзоров, на 19-й — Бодров, на 21-й — Секстон.
- ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов, 20.00); Уиркош — Готовец, А.Костицын (А) — С.Костицын (К) — Когалев; Лисовец — Хенкель, Казионов — Хауден — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин (А) — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Знахаренко, Павлович;
- АВТОМОБИЛИСТ: Сохатский (Гросс); Вишневский — Гуркин, Доус (К) — Да Коста — Секстон; Василевский — Трямкин (А), Белоусов — Паре — Миловзоров; Бодров (А) — Егоршев, Гареев — Торченюк — Голышев; Чесалин — Грачев — Литовченко; Переляев, Рассейкин.
Динамовцы проиграли второй матч подряд под руководством нового тренера Андрея Сидоренко.
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