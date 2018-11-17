ГАИ всерьез взялась за лихачей
На этих выходных Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением на дорогах Беларуси разрешенных скоростных режимов.
Так, в частности, в Брестской области региональная ГАИ установит семь дополнительных радаров:
- 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (432+350);
- 09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);
- 10:00-15:30. Брест, Варшавское шоссе (мост);
- 10:00-22:00. Трасса М-1/Е30, Кобринский район (56+800);
- 10:00-22:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);
- 10:00-22:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);
- 15:30-22:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);
Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.
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