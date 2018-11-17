ГАИ всерьез взялась за лихачей

На этих выходных Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением на дорогах Беларуси разрешенных скоростных режимов.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в частности, в Брестской области региональная ГАИ установит семь дополнительных радаров:

09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (432+350);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (7+330);

10:00-15:30. Брест, Варшавское шоссе (мост);

10:00-22:00. Трасса М-1/Е30, Кобринский район (56+800);

10:00-22:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);

10:00-22:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

15:30-22:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39);

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: