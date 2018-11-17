Меркель согласилась, что допустила ошибку в миграционной политике

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Глава немецкого правительства Ангела Меркель сообщила на встрече с жителями Хемница, что не чувствует себя в безопасности.

Она, признав на встрече со 120 читателями газеты Freie Presse «ужасное убийство, которое взбудоражило людей», отметила, что это не оправдывает преступления во время демонстраций протеста, организованных правыми радикалами и популистами, пишет dw.com

Канцлер признала также, что федеральное правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса, которые, однако, заключаются не в том, что мигрантам была оказана краткосрочная помощь.

По ее мнению, правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными», что позволило бы сократить приток беженцев. Меркель также выразила сожаление, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

В беседе с жителями города Меркель отвергла критику бургомистра Хемница Барбары Людвиг, которая считает, что канцлер слишком поздно посетила город. По словам главы правительства, она не хотела приезжать в Хемниц, когда там царила накаленная атмосфера, учитывая, что у людей очень противоречивое отношение к ее персоне.

В ходе нынешнего визита Меркель, по ее словам, хотела бы выяснить, что федеральное правительство может сделать, чтобы Хемниц не выставляли постоянно в неприглядном свете.

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Тэги: Германия мигранты Персона: Ангела Меркель

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