В Островецком районе планируют создать технопарк

Технопарк планируется создать в Островецком районе Гродненской области.

«Основным локомотивом экономики нашего района, конечно, будет атомная станция. Многим таким городам, к сожалению, уготована судьба моногорода. А этого нам, местным властям, необходимо избежать», — сообщил председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин в интервью программе «Наши новости. Субботний выпуск» телеканала ОНТ .

По словам Шалудина, в данный момент завершается корректировка генерального плана Островц, которым предусмотрено создание технопарка и инвестиционной площадки, «на которых я вижу возможность размещения высокотехнологичных производств. Стоит говорить о льготных тарифах, вхождении в свободную экономическую зону».

Главай райисполкома отметил, что население Островца с началом строительства атомной станции увеличилось с 8,2 тысячи до 11 тысяч человек. За два года в городе построено более 240 тысяч кв. метров жилья, практически завершено строительство двух новых микрорайонов с населением 8 тысяч человек.

«Активно застраивается третий микрорайон, город получил школу-гимназию, три детских сада. В этом году будет введен в строй новый стадион, строится многофункциональный спортивный комплекс», — рассказал Шалудин.