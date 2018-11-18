Где ГАИ устроила ловушки для любителей быстрой езды

/ Общество
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Госавтоинспекция продолжает следить за соблюдением участниками дорожного движения установленных скоростных режимов.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Так, в частности, в Брестской области ГАИ выставит шесть дополнительных переносных радаров:

  • 09:00-21:00. Траса М-1/Е30, Брестский район (20+020);
  • 09:00-21:00. Брест, улица Московская, 346;
  • 09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (360+300);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (16+370).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

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Тэги: ГАИ Город: Брест

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  • Такое ощущение, что они (ГАИ) только для того и нужны, чтобы расставлять ловушки...