Где ГАИ устроила ловушки для любителей быстрой езды

Госавтоинспекция продолжает следить за соблюдением участниками дорожного движения установленных скоростных режимов.

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Так, в частности, в Брестской области ГАИ выставит шесть дополнительных переносных радаров:

09:00-21:00. Траса М-1/Е30, Брестский район (20+020);

09:00-21:00. Брест, улица Московская, 346;

09:00-21:00. Дорога Р-17, Малоритский район (19+950);

09:00-21:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);

09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (360+300);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (16+370).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: