БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси

Накануне прошел последний матч стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу.

БАТЭ на «Борисов-Арене» в серии послематчевых пенальти одолел «Городею». В основное и дополнительное время соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Все решила «лотерея», в ходе которой нервы сильней оказались у БАТЭ.

Таким образом, весной за право выйти в полуфинал поспорят:

БАТЭ — «Ислочь»;

«Динамо» (Мн) — «Слуцк»;

«Шахтер» — «Белшина»;

«Витебск» — «Локомотив».

Напомним, действующий обладатель трофея — брестское «Динамо» вылетело из турнира, проиграв «Шахтеру».