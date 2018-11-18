БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси
Накануне прошел последний матч стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу.
БАТЭ на «Борисов-Арене» в серии послематчевых пенальти одолел «Городею». В основное и дополнительное время соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Все решила «лотерея», в ходе которой нервы сильней оказались у БАТЭ.
Таким образом, весной за право выйти в полуфинал поспорят:
- БАТЭ — «Ислочь»;
- «Динамо» (Мн) — «Слуцк»;
- «Шахтер» — «Белшина»;
- «Витебск» — «Локомотив».
Напомним, действующий обладатель трофея — брестское «Динамо» вылетело из турнира, проиграв «Шахтеру».
Обсудим?