БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси

/ Спорт
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Накануне прошел последний матч стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу.

БАТЭ на «Борисов-Арене» в серии послематчевых пенальти одолел «Городею». В основное и дополнительное время соперники не смогли распечатать ворота друг друга. Все решила «лотерея», в ходе которой нервы сильней оказались у БАТЭ.

Таким образом, весной за право выйти в полуфинал поспорят:

  • БАТЭ — «Ислочь»;
  • «Динамо» (Мн) — «Слуцк»;
  • «Шахтер» — «Белшина»;
  • «Витебск» — «Локомотив».

Напомним, действующий обладатель трофея — брестское «Динамо» вылетело из турнира, проиграв «Шахтеру».

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Тэги: футбол-Кубок Город: Борисов

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