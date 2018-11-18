На минский Рождественский конкурс вокалистов поступили заявки из 26 стран

Более трехсот заявок из 26 стран прислано организаторам пятого минского международного Рождественского конкурса вокалистов, который пройдет в Большом театре Беларуси с 14 по 19 декабря.

Традиционно больше всего заявок было подано от участников из России, Беларуси и Украины. В Минск собираются приехать певцы с самыми разными голосами: сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритоны, басы, бас-баритоны и даже контртенора (самый высокий мужской голос) и контральто (самый низкий женский голос).

Молодых вокалистов ждет три тура состязания. После первого останется 30 участников, а к финалу дойдут лишь 10 из них. Именно они и поборются за Гран-при в 10 тысяч долларов. Также предусмотрены первые три премии в 8, 6 и 4 тысячи долларов соответственно, специальные призы от членов жюри и Приз зрительских симпатий.

Жюри Рождественского конкурса возглавит генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко.

Членами жюри станут заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова, директор Софийского национального театра оперы и балета Пламен Карталов, директор по художественным вопросам и кастингу Лионской национальной оперы Роберт Кёрнер, заслуженная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси Нина Козлова, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович, главный приглашенный дирижер Большого театра Беларуси, художественный руководитель фестиваля «Аль-Бустан» в Бейруте, главный дирижер Сербского национального театра в г. Нови-Сад, основатель и художественный руководитель фестиваля Suoni dal Golfo в г. Леричи (Италия) Джанлука Марчано, профессор, генеральный директор Немецкой оперы на Рейне, член Профессиональной палаты директоров оперных театров Кристоф Мейер, директор ассоциации «Опера Европа» Николас Пейн, генеральный директор агентства ArtMaks (Германия) Андрей Петров, заслуженный артист Украины, главный дирижер Большого театра Беларуси Виктор Плоскина, арт-менеджер международного артистического агентства «TACT» (Вена) Валерий Серкин, директор Оперного театра Анже-Нант, вице-президент профессионального союза оперных театров, оркестров и фестивалей оперного искусства Les Forces Musicales (Франция) Ален Сюрранс, профессор, председатель и художественный руководитель Дрезденского оперного бала, председатель международного конкурса молодых исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera Ханс-Йоахим Фрай, редактор журнала «Опера» (Лондон) Джон Эллисон.

Впервые в качестве членов жюри в белорусский Большой приедут управляющий Mérignac Gestion Équipement/Le Pin Galant, вице-президент Международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция) Жан-Поль Бюрль, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин и артистический директор Театра Капитолия в Тулузе Кристоф Гристи.

Утром 14 декабря в Большом театре Беларуси пройдет регистрация участников конкурса. А 15 декабря начнутся прослушивания первого тура. Победители и лауреаты станут известны 19 декабря на Гала-концерте.