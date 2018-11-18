«Гомель» досрочно вышел в финал Континентального кубка

/ Спорт
Просмотров: 22 Комментариев: 0

Белорусский хоккейный клуб «Гомель» вышел в финал Континентального кубка.

Фото hcgomel.by

В группе D третьего раунда Континентального кубка, которую принимает французский Лион, «Гомель» сыграл два матча и одержал две победы, досрочно гарантировав себе выход в решающую стадию турнира.

16 ноября «Гомель» обыграл рижский «Курбадс» (Латвия) — 6:2, а на следующий день был сильнее хозяев льда клуба «Лион Лайонс» — 2:1.

Сегодня подопечные Олега Хмыля проведут заключительный матч турнира против казахстанского «Арлана» (Кокшетау) (у него 4 очка — победы по буллитам и в овертайме).

Вне зависимости от исхода этой игры оба клуба за тур до финиша третьего раунда получили право на участие в финале Континентального кубка.

Еще два участника финала определятся сегодня в параллельной группе Е, которую принимает североирландский Белфаст. На две путевки претендуют три команды — «Белфаст Джайнтс» (Великобритания), «ГКС Катовице» (Польша) и «Медвешчак» (Хорватия), набравшие по 6 очков в трех матчах, итальянский «Риттен Спорт» шансы на выход в финал потерял.

Финал Континентального кубка пройдет 11-13 января. Страна-хозяйка будет определена позже.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Гомель Континентальный кубок Персона: Олег Хмыль Город: Лион

Другие материалы на эту тему:

«Юность» хочет выиграть Континентальный кубок в третий раз

«Юность» хочет выиграть Континентальный кубок в третий раз

Гродненский «Неман» стал обладателем Континентального кубка

Гродненский «Неман» стал обладателем Континентального кубка

«Юность» вновь выиграла Континентальный кубок

«Юность» вновь выиграла Континентальный кубок

«Юность» опять победила вопреки

«Юность» опять победила вопреки

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте