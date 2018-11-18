«Гомель» досрочно вышел в финал Континентального кубка

Белорусский хоккейный клуб «Гомель» вышел в финал Континентального кубка.

Фото hcgomel.by

В группе D третьего раунда Континентального кубка, которую принимает французский Лион, «Гомель» сыграл два матча и одержал две победы, досрочно гарантировав себе выход в решающую стадию турнира.

16 ноября «Гомель» обыграл рижский «Курбадс» (Латвия) — 6:2, а на следующий день был сильнее хозяев льда клуба «Лион Лайонс» — 2:1.

Сегодня подопечные Олега Хмыля проведут заключительный матч турнира против казахстанского «Арлана» (Кокшетау) (у него 4 очка — победы по буллитам и в овертайме).

Вне зависимости от исхода этой игры оба клуба за тур до финиша третьего раунда получили право на участие в финале Континентального кубка.

Еще два участника финала определятся сегодня в параллельной группе Е, которую принимает североирландский Белфаст. На две путевки претендуют три команды — «Белфаст Джайнтс» (Великобритания), «ГКС Катовице» (Польша) и «Медвешчак» (Хорватия), набравшие по 6 очков в трех матчах, итальянский «Риттен Спорт» шансы на выход в финал потерял.

Финал Континентального кубка пройдет 11-13 января. Страна-хозяйка будет определена позже.