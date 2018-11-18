Беларусь обыграла Сан-Марино в Лиге наций и продолжит борьбу за путевку на Евро-2020

Национальная сборная Беларуси по футболу одержала победу над командой Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА.

Заключительная игра группы 2 лиги D прошла 18 ноября в Серравалле и завершилась со счетом 2:0 в пользу белорусов. Голами отметились Станислав Драгун (8-я минута) и Антон Сарока (52).

Состав сборной Беларуси: Черник, Политевич, Драгун, Шитов, Поляков, Мартынович, Маевский, Глеб (Путило, 69), Савицкий (Скавыш, 65), Стасевич, Сарока.

В другом матче группы 2 сборная Молдовы на своем поле сыграла вничью с Люксембургом — 1:1 (Гынсарь, 58-п; Бенси, 70).

Итоговое положение в группе 2: Беларусь — 14 очков (разница мячей 10-0), Люксембург — 10 (11-4), Молдова — 9 (4-5), Сан-Марино — 0 (0-16).

В следующем сезоне Лиги наций сборная Беларуси сыграет в лиге С, а в марте 2020 года в формате плей-офф оспорит с победителями других групп лиги D путевку на чемпионат Европы 2020 года.

Один из вероятных соперников уже известен — это команда Грузии, выигравшая группу 1. В двух остальных квартетах победители определятся 19 и 20 ноября (в группе 3 — Косово или Азербайджан, в группе 4 — Македония или Армения).