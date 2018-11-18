Семашко: пока продвижение по нефтегазовым переговорам с Россией не очень большое

/ Экономика
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Переговоры с Россией о компенсации Беларуси по налоговому маневру идут непросто, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 18 ноября.

«Глобальное понимание у переговорщиков двух стран есть. Надо двигаться, — подчеркнул дипломат. — Переговоры идут непросто. Последний протокол, который я еще вице-премьером подписал со своим коллегой, — до 15 декабря найти алгоритм компенсации».

Семашко 15 лет был вице-премьером Беларуси, на дипломатическую должность назначен 13 ноября.

«Я знаю, как сложно все движется. Есть сомнения, что 15 декабря — но раньше или позже сделаем. Лучше раньше. Пока продвижение по нефтегазовым переговорам не очень большое. Придется подключаться», — добавил Семашко, который многие годы принимал участие в нефтегазовых переговорах.

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Тэги: налоговый маневр переговоры по нефтегазовым проблемам Персона: Владимир Семашко

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