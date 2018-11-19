Беларусь стала единственной командой в Лиге наций, не пропустившей ни разу

Сборная Беларуси стала единственной командой, которая не пропустила ни одного мяча за весь отборочный турнир Лиги наций.

Фото пресс-службы БФФ

А забили белорусы в шести матчах 10 раз.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после заключительной встречи отборочного этапа против Сан-Марина (2:0) признался, что хотел победить «всухую».

«Чуть слукавил, сказав, что неважно сыграем на ноль или нет. Хотелось сыграть на ноль и чтобы все это дело закончилось красиво», — цитирует Криушенко пресс-служба БФФ.

Итоговое положение в группе 2 лиги D: Беларусь — 14 очков (разница мячей 10-0), Люксембург — 10 (11-4), Молдова — 9 (4-5), Сан-Марино — 0 (0-16).

В следующем сезоне Лиги наций сборная Беларуси сыграет в лиге С, а в марте 2020 года в формате плей-офф оспорит с победителями других групп лиги D путевку на чемпионат Европы 2020 года.

Один из вероятных соперников уже известен — это команда Грузии, выигравшая группу 1. В двух остальных квартетах победители определятся 19 и 20 ноября (в группе 3 — Косово или Азербайджан, в группе 4 — Македония или Армения).