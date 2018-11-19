Белгидромет объявил на понедельник желтый уровень опасности

На 19 ноября Белгидромет объявил желтый уровень опасности из-за ожидающегося по республике тумана, слабого гололеда и гололедицы на дорогах.

Напомним, накануне был объявлен оранжевый уровень опасности из-за густого тумана и гололедицы на дорогах.

Желтый (второй из четырех) уровень опасности — стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), которые характерны в целом для страны, но временами могут представлять угрозу для отдельных видов социально-экономической деятельности.