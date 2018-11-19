В Ждановичах произошел пожар в кафе

Ранним утром (в 06:48) 17 ноября от службы охраны торгового дома «Ждановичи» в экстренные службы поступила информация о пожаре в кафе «Интернационал» на улице Тимирязева.

К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля здания, имущество внутри.

Кафе в это время не работала, внутри никого не было.

Пожар был локализован и ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе поджог и короткое замыкание электрооборудования, сообщает МЧС.

Фото МЧС