В Ждановичах произошел пожар в кафе
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Ранним утром (в 06:48) 17 ноября от службы охраны торгового дома «Ждановичи» в экстренные службы поступила информация о пожаре в кафе «Интернационал» на улице Тимирязева.
К моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля здания, имущество внутри.
Кафе в это время не работала, внутри никого не было.
Пожар был локализован и ликвидирован.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваются несколько версий, в том числе поджог и короткое замыкание электрооборудования,
Фото МЧС
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