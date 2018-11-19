В страшном ДТП трех авто в Волковысском районе один человек погиб и еще четверо пострадали

Страшное смертельное ДТП произошло в Волковысском районе около 3 часов ночи 18 ноября.

На 9-ом километре автодороги H 6303 Волковыск-Плебановцы-Дубовцы 38-летний водитель «Форд Галакси» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Бора» под управлением 22-летней женщины.

После этого в «Бору» врезался двигавшийся позади него «Фольксваген Шаран».

Водитель «Форда» скончался на месте. Водитель «Боры» и пассажиры этого авто (двое 25-летних мужчин и еще один 24-летний) с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Водителю «Шарана» медицинская помощь не потребовалась.

Все участники ДТП – жители Волковыска.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.317 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото с сайта СК