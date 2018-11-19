Пожары в Калифорнии: жертв уже 80, пропавших без вести — более тысячи

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По обновленным данным число жертв пожаров в штате Калифорния (США) составляет 80 человек. Количество пропавших без вести перевалило за тысячу, сообщает телеканал ABC News.

На данный момент опознаны тела 63 погибших.

13 ноября президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии стихийное бедствие в связи с пожарами.

Они начались как лесные, но затем из-за ветра и сухой погоды огонь перекинулся на населенные пункты. Например, городок Парадайс с населением около 30 тысяч человек сгорел полностью.

Эти пожары признаны самыми разрушительными за всю историю штата.

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Тэги: США пожары Персона: Дональд Трамп

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