В Минске специалист по логистике ограбил соседний офис — унес игровую приставку и калькулятор

/ Происшествия
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С заявлением об ограблении офиса обратился в Московское РУВД директор одной из столичных компаний. Кто-то ночью взломал дверь офиса и украл игровую приставку, две упаковки фотобумаги и калькулятор.

На месет происшествия экспертами были найдены отпечатки пальцев, проверка которых выявила совпадение с мужчиной 1998 года рождения. Вскоре злоумышленник был задержан.

Выяснилось, что мужчина работает специалистом по логистике в компании, занимающей соседний офис. Похищенное имущество он хранил в автомобиле своего коллеги.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за попытку угона и подделку документов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже. Похищенное имущество возвращено владельцу, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: кража Город: Минск

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