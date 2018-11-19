В Минске специалист по логистике ограбил соседний офис — унес игровую приставку и калькулятор

С заявлением об ограблении офиса обратился в Московское РУВД директор одной из столичных компаний. Кто-то ночью взломал дверь офиса и украл игровую приставку, две упаковки фотобумаги и калькулятор.

На месет происшествия экспертами были найдены отпечатки пальцев, проверка которых выявила совпадение с мужчиной 1998 года рождения. Вскоре злоумышленник был задержан.

Выяснилось, что мужчина работает специалистом по логистике в компании, занимающей соседний офис. Похищенное имущество он хранил в автомобиле своего коллеги.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за попытку угона и подделку документов.