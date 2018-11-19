В Гродно задержали фальшивомонетчика — печатал сторублевки на принтере

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Три случая обнаружения фальшивых купюр зафиксированы в Гродно за последние восемь дней. Во всех случаях молодой человек просил разменять сторублевую купюру.

Одну из таких купюр фальшивомонетчику разменял продавец на рынке «Южный», другую — продавец табачного киоска, третью купюру молодой человек пытался разменять там же, но вызвал подозрения у продавца, которая обратилась в милицию.

В результате поисков оперативники вышли на безработного молодого человека 1997 года рождения, который уже имел проблемы с законом.

Во время задержания у подозреваемого было обнаружено шесть купюр одного номинала и с одинаковым серийным номером, а по месту жительства — шесть листов бумаги формата А4, на которых были нанесены изображения купюр номиналом 100 рублей.

Как выяснилось, деньги молодой человек печатал на принтере, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: фальшивомонетничество Город: Гродно

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