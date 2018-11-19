Лукашенко предложил Азербайджану финансово вложиться в «Гродно Азот»

На сегодняшней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Александр Лукашенко позвал азербайджанский бизнес в Беларусь.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В частности, он предложил поучаствовать в модернизации ОАО «Гродно Азот».

«Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях. В настоящее время обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО «Гродно Азот», — сказал глава белорусского государства.

По его словам, белорусская сторона приветствует подобный подход и готова всячески содействовать в реализации совместных проектов.