В Витебской области установлены не единичные факты коррупции

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На внеочередном заседании Витебского облисполкома 19 ноября обсуждался вопрос противодействия коррупции в органах местной власти. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, участие в заседании приняли генпрокурор Александр Конюк, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Как отмечено на заседании, в Витебской области, как и в других регионах страны, установлены «не единичные факты совершения должностными лицами коррупционных преступлений и правонарушений».

«С одной стороны, это результат работы правоохранительных органов по выявлению противоправных деяний, с другой — недостатки в работе госслужб и организаций по предупреждению нарушений законности. Некоторые руководители отнеслись к этой работе формально и не проявили должной требовательности к подчиненным», — сказал Конюк.

Среди наиболее подверженных коррупции сфер в Витебской области названы:

  • строительство,
  • транспорт,
  • сельское хозяйство,
  • образование,
  • здравоохранение,
  • госуправление.

 

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Тэги: коррупция Персона: Александр Конюк Город: Витебск

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