В Витебской области установлены не единичные факты коррупции

На внеочередном заседании Витебского облисполкома 19 ноября обсуждался вопрос противодействия коррупции в органах местной власти. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, участие в заседании приняли генпрокурор Александр Конюк, глава Администрации президента Наталья Кочанова, председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Как отмечено на заседании, в Витебской области, как и в других регионах страны, установлены «не единичные факты совершения должностными лицами коррупционных преступлений и правонарушений».

«С одной стороны, это результат работы правоохранительных органов по выявлению противоправных деяний, с другой — недостатки в работе госслужб и организаций по предупреждению нарушений законности. Некоторые руководители отнеслись к этой работе формально и не проявили должной требовательности к подчиненным», — сказал Конюк.

Среди наиболее подверженных коррупции сфер в Витебской области названы: