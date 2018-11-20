Украина пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе

Украинская сторона пока не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, заявил заместитель министра иностранных дел страны Василий Боднар, отвечая на вопрос БелаПАН на встрече с группой белорусских журналистов 19 ноября в Киеве.

«Этот вопрос поднимался во время встречи президентов и был обсужден ими лично. Пока украинская сторона не видит возможности участия Беларуси в миротворческой миссии, поскольку это напрямую связано с участием в ОДКБ и российскими военными. Мы не хотим ситуации, в которой Россия посредством Беларуси будет влиять на территорию конфликта в свою пользу», — сказал дипломат.

«Для нас Беларусь — важный и стратегический партнер, — подчеркнул Боднар. — Большая протяженность границы, и понятно, что с любой точки зрения в лице Беларуси нам лучше иметь друга, чем нейтрального соседа или страну-противника. В любом случае мы будем действовать так, чтобы поддерживать доверительные и дружеские отношения с официальным Минском. А доверительные отношения руководителей государств являются основой для двусторонних отношений. Открываются двери кабинетов, решается много вопросов. Мы считаем, что нам следует развивать отношения, исходя из параметров партнерства, и поддерживать Беларусь, как только возможно».

«У нас много вопросов к присутствию России на территории Беларуси, но Минск — это площадка для [трехсторонней] контактной группы, и это определенный уровень доверия к белорусской стороне в плане реализации мирного процесса».

31 октября на минской встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Александр Лукашенко заявил: «Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины».