Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

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Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Ваше великое патриаршее служение является примером высокой морали и непрестанного духовного совершенствования, вызывает глубокое уважение и признательность. Все свои усилия вы направляете на укрепление взаимопонимания и согласия в православном мире, утверждение в душе человека христианских ценностей добра, милосердия и справедливости», — говорится в поздравлении.

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Глава государства отметил, что в Беларуси дорожат дружеской поддержкой и пастырской заботой Патриарха Кирилла. «Уверен, что ваша самоотверженная деятельность и впредь будет способствовать упрочению единства народов наших стран», — подчеркнул Лукашенко.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (СССР). Епископ Русской православной церкви. С 1 февраля 2009 года — патриарх Московский и всея Руси.

Напомним, в середине октября патриарх Кирилл находился в Беларуси с трехдневным визитом, во время которого он встретился с Александром Лукашенко.

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Тэги: православие православная церковь Персона: Александр Лукашенко патриарх Кирилл

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